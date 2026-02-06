NBA: Orlando Magic jubeln wieder

SID 06.02.2026 • 06:16 Uhr Nach zwei Pleiten in Folge haben die Orlando Magic um Moritz Wagner wieder Grund zur Freude.

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner ist mit den Orlando Magic in der NBA wieder in der Spur. Das Team aus Florida um Wagner und seinen DBB-Kollegen Tristan da Silva gewann gegen die Brooklyn Nets mit 118:98. Nach zuletzt zwei Niederlagen war es ein wichtiger Erfolg für Orlando.

Ohne den weiter verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchel) war Desmond Bane mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer für die Magic. Moritz Wagner kam auf 14 Zähler, da Silva auf zwei.

Erstes Triple-Double für Suggs

Jalen Suggs glückte das erste Triple-Double seiner Karriere (15 Punkte, elf Rebounds, elf Assists).