NBA: Orlando Magic jubeln wieder

Orlando jubelt wieder

Nach zwei Pleiten in Folge haben die Orlando Magic um Moritz Wagner wieder Grund zur Freude.
Moritz Wagner hatte mit den Magic Grund zur Freude
© AFP/SID/ODD ANDERSEN
SID
Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner ist mit den Orlando Magic in der NBA wieder in der Spur. Das Team aus Florida um Wagner und seinen DBB-Kollegen Tristan da Silva gewann gegen die Brooklyn Nets mit 118:98. Nach zuletzt zwei Niederlagen war es ein wichtiger Erfolg für Orlando.

Ohne den weiter verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchel) war Desmond Bane mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer für die Magic. Moritz Wagner kam auf 14 Zähler, da Silva auf zwei.

Erstes Triple-Double für Suggs

Jalen Suggs glückte das erste Triple-Double seiner Karriere (15 Punkte, elf Rebounds, elf Assists).

Mit 26 Siegen in 50 Begegnungen liegt Orlando hauchdünn an der Spitze der Southeast Division. In der Eastern Conference reicht diese Bilanz allerdings nur zu Platz sieben.

