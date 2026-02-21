NBA: Schröder setzt Serie mit Cavs fort

SID 21.02.2026 • 07:06 Uhr Die Bilanz des deutschen Basketball-Stars seit seinem Wechsel ist makellos.

Welt- und Europameister Dennis Schröder bleibt mit den Cleveland Cavaliers in der NBA unbesiegbar. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gewann mit den Cavs ein umkämpftes Spiel bei den Charlotte Hornets in der Nacht zum Samstag mit 118:113, es war der siebte Sieg seines Teams in Serie.

Schröder war Anfang des Monats von den Sacramento Kings nach Cleveland gewechselt, im sechsten Einsatz für sein neues Team feierte er den sechsten Erfolg.

Die Cavaliers stehen in dieser Saison bei 36 Siegen und 21 Niederlagen, sie rücken damit in der Eastern Conference an die Spitze heran.

Schröder kam in 20 Minuten auf acht Punkte, drei Assists und drei Steals, bester Cavs-Werfer war Donovan Mitchell (32).

NBA: Doncic überragt bei Lakers-Sieg

Maxi Kleber kam beim 125:122 der Los Angeles Lakers im Stadtduell gegen die Clippers nicht zum Einsatz, Superstar Luka Doncic überragte mit 38 Punkten.