NBA: Nächster Erfolg für Schröder

Die deutschen NBA-Stars spielen in ihren Partien nur Nebenrollen. Für Orlando reißt eine kleine Serie.

Nächster Erfolg für Dennis Schröder, Rückschlag für die Wagner-Brüder: Während der Nationalmannschaftskapitän mit den Cleveland Cavaliers in der NBA den fünften Sieg in Serie eingefahren hat, verloren Franz und Moritz Wagner mit Orlando Magic. Das 108:116 gegen die Milwaukee Bucks, die weiter ohne Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen mussten, war für die Franchise aus Florida nach zuvor drei Siegen wieder eine Niederlage.

Welt- und Europameister Franz Wagner kam in seinem zweiten Spiel nach seiner Knöchelverletzung von der Bank auf fünf Punkte in 21 Minuten. Bruder Moritz Wagner sammelte zwölf Zähler, Nationalspieler Tristan da Silva fünf. Orlando geht als Siebter der Eastern Conference in die nun anstehende All-Star-Pause und hat die Play-offs weiter fest im Blick. Bester Werfer war Desmond Bane mit 31 Punkten, für die Bucks kam Cam Thomas auf 34 Zähler.

Schröder spielt Nebenrolle

Besser als für die Magic lief es für Schröders Cavaliers. Der Nationalmannschaftskapitän besiegte mit Cleveland die Washington Wizards 138:113, er kam in knapp 18 Minuten von der Bank auf sieben Punkte, drei Rebounds und zwei Assists. Mit 34 Siegen stehen die Cavs im Osten auf dem vierten Platz.

Unmittelbar davor rangieren weiterhin die New York Knicks mit Ariel Hukporti. Bei den Philadelphia 76ers gelang den Knicks ein 138:89, Hukporti durfte beim 35. Saisonsieg seiner Mannschaft zehn Minuten mitspielen und kam auf zwei Punkte.