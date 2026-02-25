NBA: Schröder und Hartenstein siegen

SID 25.02.2026 • 06:26 Uhr Die beiden Deutschen Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein liegen mit ihren Teams in der NBA weiter voll auf Kurs.

Welt- und Europameister Dennis Schröder ist mit den Cleveland Cavaliers in der NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team des deutschen Basketballstars gewann in der Nacht zum Mittwoch gegen die New York Knicks mit 109:94. Schröder legte in 21 Minuten von der Bank drei Punkte, einen Rebound und fünf Assists auf.

Zuletzt hatten die Cavs am vergangenen Sonntag nach zuvor sieben Siegen in Serie eine 113:121-Niederlage gegen Meister Oklahoma City Thunder kassiert.

Durch den Sieg im direkten Duell liegt Cleveland in der Eastern Conference nun gleichauf mit den drittplatzierten Knicks auf Rang vier – und damit weiter voll auf Playoff-Kurs.

NBA: OKC und Hartenstein weiter an der Spitze

Oklahoma und der deutsche Center Isaiah Hartenstein fuhren bei den Toronto Raptors derweil einen 116:107-Erfolg ein und feierten damit den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien.