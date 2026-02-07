NBA: Knicks-Klatsche! Brunson von der Rolle

SID 07.02.2026 • 08:12 Uhr Nach zuvor acht Siegen in Serie gehen die New York Knicks im Spitzenspiel der Eastern Conference unter. Ariel Hukporti kommt auf gut 20 Minuten Einsatzzeit.

Die New York Knicks haben das Spitzenspiel der Eastern Conference und damit erstmals nach zuvor acht NBA-Siegen in Serie wieder verloren.

Bei den Detroit Pistons unterlag das Team von Center Ariel Hukporti deutlich mit 80:118.

Detroit bleibt Tabellenführer im Osten, die Knicks rutschten auf Platz drei ab.

Hukporti kam von der Bank in 22 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte, sieben Rebounds und einen Assist.