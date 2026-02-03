Trade-Überraschung um NBA-Superstar bahnt sich an

SPORT1 03.02.2026 • 08:53 Uhr Angeblich suchen die Los Angeles Clippers nach einem Trade für James Harden. In den jüngsten Spielen fehlte der 36-Jährige im Aufgebot.

Die Los Angeles Clippers und James Harden arbeiten offenbar an einem möglichen Trade vor der NBA-Deadline am Donnerstag. Laut dem ESPN-Insider Shams Charania prüfen beide Seiten derzeit, ob sich ein Deal umsetzen lässt.

Vor allem die Cleveland Cavaliers zeigen Interesse. Der 36-Jährige besitzt ein Vetorecht, da sein Zweijahresvertrag über 81,5 Millionen Dollar nur für diese Saison garantiert ist, das zweite Jahr ist eine Spieleroption.

Harden verpasste die Spiele in Phoenix und gegen Philadelphia aus „persönlichen Gründen“. Coach Tyronn Lue erklärte, der zehnmalige All-Star erhole sich derzeit in seinem Haus in Phoenix.

Los Angeles ist Hardens fünfte NBA-Station

Nach einem 6:21-Start führte der Shooting Guard L.A. zurück Richtung Play-in - mit einer Bilanz von 23:26 sind die Clippers inzwischen Neunter. „Ich fühle mich gesegnet, in meiner Heimatstadt zu spielen“, sagte Harden zu ESPN, „und wir können das Ruder herumreißen.“ Umso überraschender erscheint die aktuelle Entwicklung.

Los Angeles ist bereits Hardens fünfte Station nach Oklahoma City, Houston, Brooklyn und Philadelphia. 2023 holte die Franchise ihn, um mit Kawhi Leonard und Paul George um den Titel anzugreifen. Doch George wechselte 2024 als Free Agent zu den Sixers und wurde kurz darauf für 25 Spiele wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln gesperrt. Jetzt könnte auch Harden gehen – kaum ein Jahr nach seiner Ankunft.

Verlässt Harden die Clippers?

Individuell liefert der frühere MVP weiterhin ab: Mit einem Step-Back-Dreier überholte Harden kürzlich Shaquille O’Neal und ist nun Neunter der ewigen Scorerliste.