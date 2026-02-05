NBA: Verstärkung für LeBron und Doncic

Die Los Angeles Lakers haben kurz vor der NBA-Trade-Deadline noch einen Trade eingefädelt! Das Team der Superstars LeBron James und Luka Doncic sicherte sich Dreier-Ass Luke Kennard von den Atlanta Hawks.
Verstärkung für LeBron und Doncic
Die Los Angeles Lakers verstärken sich noch einmal kurz vor der Trade-Deadline in der NBA. Sie holen ein Dreier-Ass an die Seite der Superstars LeBron James und Luka Doncic.
Dafür wandern Gabe Vincent und ein Second-Round-Pick 2032 nach Atlanta.
Kennard trifft in dieser Saison 49,7 Prozent seiner Dreier - Spitze in der NBA. Der 29-Jährige steuert 7,9 Punkte in 46 Spielen bei und bringt mehr Shooting an die Seite von James und Doncic. Über seine Karriere hinweg steht Kennard bei 44,2 Prozent von außen.
Atlanta erhält mit Vincent (4,8 Punkte) einen erfahrenen Combo-Guard und generiert obendrein eine Trade Exception über elf Millionen Dollar.