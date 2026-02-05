NBA: Verstärkung für LeBron und Doncic

SPORT1 05.02.2026 • 18:43 Uhr Die Los Angeles Lakers verstärken sich noch einmal kurz vor der Trade-Deadline in der NBA. Sie holen ein Dreier-Ass an die Seite der Superstars LeBron James und Luka Doncic.

Die Los Angeles Lakers haben kurz vor der NBA-Trade-Deadline noch einen Trade eingefädelt! Das Team der Superstars LeBron James und Luka Doncic sicherte sich Dreier-Ass Luke Kennard von den Atlanta Hawks.

Dafür wandern Gabe Vincent und ein Second-Round-Pick 2032 nach Atlanta.

Kennard trifft in dieser Saison 49,7 Prozent seiner Dreier - Spitze in der NBA. Der 29-Jährige steuert 7,9 Punkte in 46 Spielen bei und bringt mehr Shooting an die Seite von James und Doncic. Über seine Karriere hinweg steht Kennard bei 44,2 Prozent von außen.