Ohne James und Doncic: Kleber verliert mit den Lakers

Die Los Angeles Lakers müssen ohne ihre Stars auskommen und verlieren deutlich. Ariel Hukporti kassiert derweil mit den Knicks einen Dämpfer.

Der deutsche Basketballprofi Maximilian Kleber hat mit den Los Angeles Lakers in Abwesenheit des Star-Duos LeBron James und Luka Doncic in der NBA die nächste Niederlage kassiert.

Das personell geschwächte Team aus Kalifornien verlor mit 108:136 gegen die San Antonio Spurs und musste die zweite Pleite in Folge hinnehmen.

Während Doncic mit einer Oberschenkelzerrung bereits das dritte Spiel in Serie fehlte, ergänzte in der Nacht zu Mittwoch auch James die Ausfallliste.

NBA: Irre James-Serie reißt

Der 41-Jährige verpasste das Duell mit den Spurs um Superstar Victor Wembanyama aufgrund von Arthritis im linken Fuß - durch das Belastungsmanagement endet auch eine Rekordserie des Altstars.

Da er zum 18. Mal eine Partie in dieser Saison versäumte, kommt James nicht für die Saisonauszeichnungen infrage. In den vergangenen 21 Jahren war er mindestens einmal in eines der All-NBA-Teams gewählt worden, zuletzt war ihm dies in seiner Rookie-Saison 2003/04 nicht gelungen.

Die Ausfälle ihrer Leistungsträger James und Doncic konnten die Lakers, die auch auf Austin Reaves und Marcus Smart verzichten mussten, nicht kompensieren. Bester Scorer für Los Angeles waren Luke Kennard und Drew Timme mit je 14 Punkten, Kleber kam auf sechs Zähler. Überragender Akteur der Partie war Wembanyama, der mit 40 Punkten glänzte.