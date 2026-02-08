Sengün ersetzt "SGA" beim Allstar Game

SID 08.02.2026 • 21:22 Uhr Shai Gilgeous-Alexander ist verletzt, daher rückt ein türkischer Nationalspieler nach - der gerade erst unangenehm aufgefallen war.

Der türkische Basketball-Nationalspieler Alperen Sengün von den Houston Rockets rückt für den verletzten Shai Gilgeous-Alexander in den Kader der Weltauswahl für das NBA Allstar Game nach.

Die Entscheidung von Commissioner Adam Silver gab die NBA am Sonntag bekannt. Der kanadische MVP Gilgeous-Alexander vom NBA-Champion Oklahoma City Thunder muss aufgrund einer Bauchmuskelverletzung passen, das Schaulaufen der Stars findet nächsten Sonntag (15. Februar) in Los Angeles statt.

Jüngst hatte Sengün für negative Schlagzeilen gesorgt, weil er eine Schiedsrichterin sexistisch beleidigte und daraufhin vom Feld flog. Mittlerweile hat sich der 23-Jährige reumütig gezeigt.