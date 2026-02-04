Trade-Hammer in der NBA: Superstar James Harden wechselt schon wieder

SPORT1 04.02.2026 • 07:31 Uhr James Harden wechselt kurz vor der Trade Deadline von den LA Clippers zu den Cleveland Cavaliers. Die Clippers bekommen im Gegenzug Darius Garland.

James Harden sorgt erneut für ein Trade-Beben: Kurz vor Transferschluss wechselt der 36-Jährige von den LA Clippers zu den Cleveland Cavaliers, bei denen auch Dennis Schröder kürzlich unterkam. Der Trade-Wunsch des Ex-MVPs erfüllt sich damit wohl - nach Houston, Brooklyn und Philadelphia ist es nun der vierte Tapetenwechsel binnen drei Jahren.

Mit 25,4 Punkten und 8,1 Assists pro Partie lieferte Harden in dieser Saison für die Clippers seine beste Ausbeute seit Houston-Zeiten und führte das Team nach einem 6-21-Katastrophenstart zurück in die Play-in-Ränge (Bilanz: 23-26, Rang neun im Westen).

„Gesegnet“ - und doch weg

Noch vor zwei Wochen schwärmte Harden davon, wie „gesegnet“ er sei, im heimischen Los Angeles aufzulaufen. Auch im Team war der Star beliebt, schließlich trug er die Clippers durch Verletzungsphasen von Kawhi Leonard und Paul George.

Doch die Realität des Salary Caps holte beide Seiten ein. Harden ist zwar in starker Form, verdient aber diese und nächste Saison insgesamt stolze 81,5 Millionen Dollar und damit wohl etwas zu viel für seine 36 Jahre.

Mit Darius Garland (24) erhalten die Clippers nun einen dynamischen Point Guard samt Zukunftsperspektive - und vor allem finanzielle Flexibilität. Zudem sollen die Cavs einen Zweitrundenpick nach Kalifornien schicken.

Cleveland hingegen setzt alles auf das Hier und Jetzt. Die Franchise um Donovan Mitchell sucht seit Monaten nach einem Co-Star, der konstant liefert. Garland verpasste Teile der Saison wegen Verletzungen, während Harden trotz hoher Minutenbelastung kaum Spiele ausließ.

Wie reagiert Clippers-Star Leonard?