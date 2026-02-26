NBA: Bestwert! Schröder ragt bei Cavs-Pleite heraus

SID 26.02.2026 • 06:58 Uhr Deutschlands Basketballstar punktet in der NBA stark, hat am Ende bei der Niederlage seiner Cleveland Cavaliers aber Pech.

Auch ein Punkte-Bestwert reicht nicht: Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in der NBA eine Niederlage kassiert.

Das ersatzgeschwächte Team des deutschen Basketballstars verlor bei den Milwaukee Bucks 116:118, Schröder konnte die zweite Pleite in den letzten drei Spielen mit seinen 26 Punkten und fünf Assists nicht verhindern.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von James Harden (gebrochener Daumen), Donovan Mitchell (Leiste) und Evan Mobley (Wade) durfte Schröder diesmal von Beginn an ran und stand knapp 35 Minuten auf dem Parkett.

Pech hatte der Braunschweiger, als sein Korbleger in den Schlusssekunden nicht in den Korb fiel. Damit verpassten die Cavs den Sprung auf Platz drei in der Eastern Conference.

NBA: OKC-Pleite im Topspiel

Eine Niederlage musste auch Oklahoma City Thunder hinnehmen. Im Topspiel der aktuell beiden besten NBA-Teams bei den Detroit Pistons kassierte der NBA-Champion ein 116:124, der deutsche Center Isaiah Hartenstein kam für Oklahoma wie MVP Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Ajay Mitchell und Jalen Williams nicht zum Einsatz.