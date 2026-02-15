Nach Achillessehnenriss: Lillard gewinnt Dreierwettbewerb in der NBA

SID 15.02.2026 • 07:20 Uhr Am Allstar-Wochenende feiert Damian Lillard nach seinem Achillessehnenriss den dritten Sieg beim Shootout.

Der langzeitverletzte Basketball-Star Damian Lillard hat den Dreierwettbewerb am All-Star-Wochenende der NBA gewonnen. Der 35 Jahre alte Spielmacher von den Portland Trail Blazers setzte sich im Finale mit 29:27 gegen Devin Booker von den Phoenix Suns durch. Lillard gewann in Los Angeles den Contest nach 2023 und 2024 zum dritten Mal, womit er den Rekord von Larry Bird und Craig Hodges einstellte.

„In einer Saison, in der ich nicht spiele, hat mir die Liga erlaubt, hierherzukommen und so etwas zu machen, um etwas Wettkampf zu erleben, ein bisschen Druck zu spüren und wieder vor den Fans zu stehen. Das war eine großartige Erfahrung“, sagte Lillard.

Lillard hatte sich in den Playoffs der vergangenen Saison, damals noch in Diensten der Milwaukee Bucks, einen Achillessehnenriss zugezogen. Die Bucks entließen ihn folglich, und der Point Guard kehrte nach Portland zurück, wo er bereits von 2012 bis 2023 gespielt hatte. Wegen der Verletzung fällt Lillard die gesamte laufende Saison aus.