Weiterhin ohne "SGA": OKC verliert erneut

NBA-Champion Oklahoma City Thunder hat das Spitzenspiel der Western Conference und damit das zweite Spiel in Folge verloren. Ohne den verletzten MVP Shai Gilgeous-Alexander musste sich der Titelverteidiger trotz eines starken Isaiah Hartenstein den Houston Rockets mit 106:112 geschlagen geben. Mit einer Bilanz von 40:13 bleibt OKC dennoch an der Spitze der Liga.

"SGA" sah die enge Partie von der Tribüne aus, der Guard fehlt weiterhin aufgrund einer Bauchmuskelzerrung und soll nach dem All-Star-Game am 15. Februar erneut untersucht werden. In seiner Abwesenheit glänzten auf dem Court der deutsche Center Hartenstein mit vier Punkten, elf Assists und acht Rebounds, für OKC war bester Werfer Cason Wallace mit 23 Zählern.