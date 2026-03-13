Alleinige Bestmarke: "SGA" schreibt NBA-Geschichte

SID 13.03.2026 • 06:27 Uhr Als erstem Profi gelingen Shai Gilgeous-Alexander in 127 Spielen in Folge mindestens 20 Punkte.

Basketballstar Shai Gilgeous-Alexander hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine historische Bestmarke erreicht: Als erstem Spieler gelangen dem 27-Jährigen in 127 Spielen in Folge mindestens 20 Punkte.

Den alleinigen Rekord schnappte sich Gilgeous-Alexander beim 104:102-Heimsieg von Oklahoma City gegen die Boston Celtics, zuvor hatte der Kanadier bereits den ursprünglichen, 63 Jahre alten Bestwert von 126 Spielen durch NBA-Legende Wilt Chamberlain eingestellt.

„Alle Rekorde und Erfolge sind großartig, aber sie sind bedeutungslos, wenn man nicht gewinnt, und das war alles, was mich interessierte“, sagte Gilgeous-Alexander nach dem Match, „ich hätte den Rekord jederzeit für den Sieg eingetauscht.“ Nun aber sei er froh, „dass wir gewonnen haben und ich den Rekord aufgestellt habe.“

NBA: Hartenstein fehlt weiter verletzt

Am knappen Sieg seines Teams, bei dem der Deutsche Isaiah Hartenstein weiterhin verletzt fehlte, hatte Gilgeous-Alexander einen entscheidenden Anteil, mit 35 Punkten war er bester Werfer der Partie.

Durch den siebten Sieg hintereinander führt Oklahoma die Western Conference weiterhin klar an.

NBA: Da Silva mit Gala bei Magic-Sieg

Grund zur Freude gab es auch für die beiden deutschen Profis Tristan da Silva und Moritz Wagner. Mit Orlando Magic gelang ein 136:131 über die Washington Wizards. Europameister da Silva steuerte starke 26 Punkte sowie sieben Rebounds und zwei Assists bei, Wagner, Weltmeister von 2023, kam in rund elf Minuten Spielzeit auf sieben Punkte und fünf Rebounds.

Auch Orlando setzt damit eine Serie fort, verließ zum sechsten Mal in Folge als Sieger das Parkett und steht in der Eastern Conference damit auf Rang fünf.