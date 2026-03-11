Bitteres Update zu Stephen Curry

SPORT1 11.03.2026 • 22:12 Uhr Stephen Curry fehlt den Golden State Warriors mindestens fünf weitere Spiele. Ohne den Star taumeln die Warriors Richtung Play in.

Bittere Nachricht für die Warriors! Stephen Curry wird Golden State frühestens in zehn Tagen wieder zur Verfügung stehen. Das gab die Franchise in einer Mitteilung bekannt.

Der Point Guard laboriert weiterhin an einem patellofemoralen Schmerzsyndrom im rechten Knie, besser bekannt als „runner’s knee“. Die Beschwerden haben den zweifachen MVP bereits 15 Partien in Serie gekostet; nun werden es mindestens fünf mehr.

Zwar arbeitet Curry seit Kurzem wieder individuell auf dem Court, jedoch verläuft die Genesung nicht ganz, wie sie sollte.

„Das Knie ist unberechenbar“, hatte der 36-Jährige jüngst erklärt. In den kommenden Tagen soll das On-Court-Programm intensiviert werden, um ein Comeback für die entscheidende Saisonphase vorzubereiten.

Warriors ohne Curry mit Problemen

Ohne ihren Anführer finden die Warriors kaum Konstanz. Drei Niederlagen am Stück - darunter bittere Pleiten gegen die Kellerkinder Chicago Bulls und Utah Jazz - ließen die Bilanz auf 32-33 abrutschen. Golden State rangiert momentan nur noch auf Platz neun im Westen, wodurch ein Duell im Playin mit den Portland Trail Blazers immer wahrscheinlicher wird.