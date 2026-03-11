Bitteres Update zu Stephen Curry

Bittere Nachricht für die Warriors! Stephen Curry wird Golden State frühestens in zehn Tagen wieder zur Verfügung stehen. Das gab die Franchise in einer Mitteilung bekannt.
Bitteres Update zu Curry
Der Point Guard laboriert weiterhin an einem patellofemoralen Schmerzsyndrom im rechten Knie, besser bekannt als „runner’s knee“. Die Beschwerden haben den zweifachen MVP bereits 15 Partien in Serie gekostet; nun werden es mindestens fünf mehr.
Zwar arbeitet Curry seit Kurzem wieder individuell auf dem Court, jedoch verläuft die Genesung nicht ganz, wie sie sollte.
„Das Knie ist unberechenbar“, hatte der 36-Jährige jüngst erklärt. In den kommenden Tagen soll das On-Court-Programm intensiviert werden, um ein Comeback für die entscheidende Saisonphase vorzubereiten.
Warriors ohne Curry mit Problemen
Ohne ihren Anführer finden die Warriors kaum Konstanz. Drei Niederlagen am Stück - darunter bittere Pleiten gegen die Kellerkinder Chicago Bulls und Utah Jazz - ließen die Bilanz auf 32-33 abrutschen. Golden State rangiert momentan nur noch auf Platz neun im Westen, wodurch ein Duell im Playin mit den Portland Trail Blazers immer wahrscheinlicher wird.
Curry wird das Heimspiel gegen die Minnesota Timberwolves sowie die anschließende Auswärtstour bei den New York Knicks, Washington Wizards, Boston Celtics und Detroit Pistons definitiv verpassen.