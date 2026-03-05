Celtics-Star Tatum vor Comeback nach Achillessehnenriss

SID 05.03.2026 • 21:44 Uhr Der NBA-Profi könnte weniger als zehn Monate nach seiner Verletzung zurückkehren. Für das Spiel gegen Dallas steht er erstmals wieder im Kader.

Basketballstar Jayson Tatum steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA weniger als zehn Monate nach seinem Achillessehnenriss vor dem Comeback. Der Flügelspieler der Boston Celtics wurde vor dem Spiel gegen die Dallas Mavericks in der Nacht zu Samstag im offiziellen Verletzungsbericht der Celtics von „out“ auf „questionable“ hochgestuft. Damit ist ein Einsatz des sechsmaligen All-Stars erstmals realistisch. Einen konkreten Zeitplan für seine Rückkehr hatten weder der Spieler noch der Klub bislang genannt.

Tatum hatte sich die schwere Verletzung im vergangenen Mai in Spiel vier der Eastern-Conference-Halbfinalserie gegen die New York Knicks zugezogen. Für Aufmerksamkeit sorgte der Olympia-Goldmedaillengewinner von Paris im September, als er in der NBC-Sendung „Today“ erklärte, er schließe eine Rückkehr noch in dieser Saison nicht aus.