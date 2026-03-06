Da Silva glänzt bei Magic-Sieg - Rekord für LeBron

SID 06.03.2026 • 06:07 Uhr Der deutsche Nationalspieler legt eine herausragende Leistung hin. Ein Superstar knackt den nächsten Rekord.

Europameister Tristan da Silva hat die Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA zu einem dramatischen Sieg geführt. Der 24-Jährige steuerte beim 115:114 gegen die Dallas Mavericks 19 Punkte bei und war damit von der Bank kommend bester Scorer seines Teams. Da Silva traf all seine acht Würfe und versenkte dabei vier Dreier. LeBron James knackte derweil im Spiel der Lakers den Rekord für die meisten Körbe in der NBA.

Beim Erfolg der Magic gelangen Wendell Carter Jr. mit einem Dunk 1,4 Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Zähler zum Sieg. Durch den zweiten Erfolg nacheinander bleibt Orlando als Siebter im Osten auf Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Rängen. Weltmeister Moritz Wagner kam auf sechs Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists, Franz Wagner fehlte weiter verletzt. Für Dallas traf Klay Thompson mit 24 Zählern am besten.