NBA: Da Silva stiehlt Schröder die Show - Neuer Rekord für Jokic

Tristan da Silva trumpft auf: Der Basketball-Europameister hat den Orlando Magic mit einem starken Auftritt zum Sieg gegen die Cleveland Cavaliers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder verholfen.

Beim 128:122, dem fünften Sieg in Folge der Magic, erzielte der 24-Jährige 23 Punkte. Neun davon im Schlussabschnitt.

„Seit der All-Star-Pause habe ich das Gefühl, dass wir wirklich einen Weg gefunden haben, auf dem Platz zusammenzuwachsen“, sagte da Silva: „Wir spielen füreinander, treffen die richtigen Entscheidungen.“

Schröder und Wagner bleiben unauffällig

In Abwesenheit des weiter verletzten Franz Wagner blieb dessen Bruder Moritz Wagner im Orlando-Trikot mit einem Punkt unauffällig - und das traf auch auf Schröder zu. Alle fünf Würfe des 32 Jahre alten Braunschweigers verfehlten ihr Ziel, der Welt- und Europameister blieb letztlich ohne Zähler. Für die Cavs war Starspieler James Harden mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer.

In der Tabelle der Eastern Conference rückt Orlando als Fünfter damit etwas näher an den Tabellenvierten Cleveland heran. Die Cavs haben allerdings noch vier Siege Vorsprung. Beide Teams sind damit auf Playoff-Kurs.

Jokic stellt NBA-Rekord auf

Einen neuen Rekord stellte zudem NBA-Star Nikola Jokic auf. Beim deutlichen 129:93-Sieg der Denver Nuggets gegen die Houston Rockets erzielte der Center mit 16 Punkten, 12 Rebounds und 13 Assists sein 25. Triple-Double der Saison.

Diese Marke durchbrach Jokic bereits in der vierten Saison nacheinander. Ein Kunststück, das in der Geschichte der Liga zuvor niemandem sonst gelang.

