Hartenstein sieht Gilgeous-Alexander als MVP

SID 26.03.2026 • 16:47 Uhr Isaiah Hartenstein hatte erst kürzlich sein Comeback nach Verletzung gegeben.

Der deutsche NBA-Champion Isaiah Hartenstein sieht seinen Teamkollegen Shai Gilgeous-Alexander erneut als Favoriten auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP). Der Star-Spielmacher von Meister Oklahoma City Thunder sei laut Hartenstein „ein klarer MVP“. „Er ist konstant. Ich glaube, das ist das Wichtigste“, sagte er in einem Interview mit Sky.

Gilgeous-Alexander, der bereits im vergangenen Jahr MVP geworden war, hat aktuell eine Serie von 133 Spielen in Folge mit mindestens 20 Punkten – NBA-Rekord. „Da sieht man, wie konstant er ist. Er macht das auch in einer Weise, die das Team nicht verletzt. Viele Scorer sind nur darauf fokussiert zu scoren, da rückt die Mannschaft ein bisschen in den Hintergrund. Aber er macht einen Riesenjob, dass er einfach alle mitnimmt“, so Hartenstein.

Hartenstein immer wieder ausgebremst

Für Hartenstein persönlich geht es derweil nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen wieder bergauf. „Wie ich die Saison angefangen habe, war es eine meiner besten Saisons“, sagte der 27-Jährige. Danach zog er sich zunächst eine Sprunggelenks- und wenige Tage später eine Wadenverletzung zu, zuletzt wurde er erneut an der Wade ausgebremst. Inzwischen gehe es ihm aber wieder besser. „Ich bin immer noch einer der besten Bigs der Liga“, betonte Hartenstein, für den am Ende vor allem der Teamerfolg zähle.