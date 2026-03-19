Nach dem Kollaps eines Lungenflügels müssen die Detroit Pistons aus der Basketball-Profiliga NBA vorerst auf ihren Topscorer Cade Cunningham verzichten. Mindestens zwei Wochen wird der 24-Jährige ausfallen, wie die Pistons am Donnerstag bekannt gaben.
Lungenflügel kollabiert: Cunningham fehlt Pistons
Der Topscorer der Detroit Pistons hat im NBA-Spiel in Washington einen Pneumothorax erlitten.
Cade Cunningham (unten) prallt mit Tre Johnson zusammen
© AFP/GETTY IMAGES/SID/Patrick Smith
„Nach weiteren Untersuchungen wurde bei Pistons-Guard Cade Cunningham ein Pneumothorax des linken Lungenflügels diagnostiziert“, hieß es in der Mitteilung des Tabellenführers der Eastern Conference: „Er wird in zwei Wochen erneut untersucht.“
Cunningham, der somit mindestens acht Spiele verpasst, hatte am Dienstag beim 130:117 in Washington nach einem Zusammenprall mit Wizards-Guard Tre Johnson im ersten Viertel nicht weiterspielen können. Zunächst gaben die Pistons Rückenkrämpfe als Begründung an.