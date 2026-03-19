Lungenflügel kollabiert: Cunningham fehlt Pistons

SID 19.03.2026 • 18:30 Uhr Der Topscorer der Detroit Pistons hat im NBA-Spiel in Washington einen Pneumothorax erlitten.

Nach dem Kollaps eines Lungenflügels müssen die Detroit Pistons aus der Basketball-Profiliga NBA vorerst auf ihren Topscorer Cade Cunningham verzichten. Mindestens zwei Wochen wird der 24-Jährige ausfallen, wie die Pistons am Donnerstag bekannt gaben.

„Nach weiteren Untersuchungen wurde bei Pistons-Guard Cade Cunningham ein Pneumothorax des linken Lungenflügels diagnostiziert“, hieß es in der Mitteilung des Tabellenführers der Eastern Conference: „Er wird in zwei Wochen erneut untersucht.“