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Lungenflügel kollabiert: Cunningham fehlt Pistons

Lungenflügel kollabiert: Cunningham fehlt Pistons

Der Topscorer der Detroit Pistons hat im NBA-Spiel in Washington einen Pneumothorax erlitten.
Cade Cunningham (unten) prallt mit Tre Johnson zusammen
Cade Cunningham (unten) prallt mit Tre Johnson zusammen
© AFP/GETTY IMAGES/SID/Patrick Smith
SID
Der Topscorer der Detroit Pistons hat im NBA-Spiel in Washington einen Pneumothorax erlitten.

Nach dem Kollaps eines Lungenflügels müssen die Detroit Pistons aus der Basketball-Profiliga NBA vorerst auf ihren Topscorer Cade Cunningham verzichten. Mindestens zwei Wochen wird der 24-Jährige ausfallen, wie die Pistons am Donnerstag bekannt gaben.

„Nach weiteren Untersuchungen wurde bei Pistons-Guard Cade Cunningham ein Pneumothorax des linken Lungenflügels diagnostiziert“, hieß es in der Mitteilung des Tabellenführers der Eastern Conference: „Er wird in zwei Wochen erneut untersucht.“

Cunningham, der somit mindestens acht Spiele verpasst, hatte am Dienstag beim 130:117 in Washington nach einem Zusammenprall mit Wizards-Guard Tre Johnson im ersten Viertel nicht weiterspielen können. Zunächst gaben die Pistons Rückenkrämpfe als Begründung an.

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