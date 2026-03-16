Medien: NBA stimmt über Expansion nach Seattle und Las Vegas ab

SID 16.03.2026 • 14:33 Uhr Die 31. und 32. Franchise würden wohl zur Saison 2028/29 einsteigen. Der Abstimmungsprozess soll in der kommenden Woche beginnen.

Das Thema Expansion wird in der NBA immer heißer. Nach ESPN-Informationen soll das Board of Governors schon in der kommenden Woche erstmals darüber abstimmen, ob die nordamerikanische Basketball-Profiliga um Teams aus Seattle und Las Vegas erweitert werden kann. Die 31. und 32. Franchise würden demnach zur Saison 2028/29 einsteigen.

Sollten mindestens 23 von 30 Franchises für die Aufnahme stimmen, könnte ein Bieterverfahren für Interessenten beginnen. Später im Jahr müsste dann endgültig in der Sache entschieden werden, erneut ist ein Minimum von 23 Ja-Stimmen nötig.

Mitte Dezember hatte NBA-Boss Adam Silver bereits angekündigt, dass 2026 über eine mögliche Expansion abgestimmt werden solle. „Es ist kein Geheimnis, dass wir den Markt in Las Vegas im Blick haben. Wir schauen uns Seattle an. Auch andere Märkte haben wir uns angesehen“, sagte der Commissioner damals.