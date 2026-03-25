Medien: NBA weiter auf Expansionskurs

SID 25.03.2026 • 16:15 Uhr Die Basketball-Profiliga wird wohl in den kommenden Monaten die Angebote aus Seattle und Las Vegas prüfen.

Auf dem Weg zu einer möglichen Expansion hat die NBA wohl den nächsten Schritt gemacht. Nach ESPN-Informationen entschied sich das Board of Governors am Mittwoch in einer ersten Abstimmung für die Weiterverfolgung der Pläne zur Erweiterung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga von 30 auf 32 Teams.

Die NBA wird demnach in den kommenden Monaten die Angebote aus Seattle und Las Vegas prüfen. Danach soll sich entscheiden, ob die neuen Franchises aufgenommen werden. Dazu ist für den Fall des Zuschlags noch der Zeitpunkt des Einstiegs offen. Zuletzt war von 2028/29 die Rede gewesen.

Es kann nun ein Bieterverfahren für künftige Eigentümer beginnen. Pro Franchise dürfte laut Berichten eine Investitionssumme von sieben bis zehn Milliarden Dollar fällig sein.

32 statt 30 Teams in der NBA?

Bei der bislang letzten Aufstockung waren zur Saison 2004/05 die Charlotte Bobcats (heute Charlotte Hornets) als 30. Team hinzugekommen. Eine weitere Expansion ist schon länger ein Thema, dabei gilt das Hauptaugenmerk Las Vegas und Seattle.