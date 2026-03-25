Auf dem Weg zu einer möglichen Expansion hat die NBA wohl den nächsten Schritt gemacht. Nach ESPN-Informationen entschied sich das Board of Governors am Mittwoch in einer ersten Abstimmung für die Weiterverfolgung der Pläne zur Erweiterung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga von 30 auf 32 Teams.
Medien: NBA weiter auf Expansionskurs
Die NBA wird demnach in den kommenden Monaten die Angebote aus Seattle und Las Vegas prüfen. Danach soll sich entscheiden, ob die neuen Franchises aufgenommen werden. Dazu ist für den Fall des Zuschlags noch der Zeitpunkt des Einstiegs offen. Zuletzt war von 2028/29 die Rede gewesen.
Es kann nun ein Bieterverfahren für künftige Eigentümer beginnen. Pro Franchise dürfte laut Berichten eine Investitionssumme von sieben bis zehn Milliarden Dollar fällig sein.
32 statt 30 Teams in der NBA?
Bei der bislang letzten Aufstockung waren zur Saison 2004/05 die Charlotte Bobcats (heute Charlotte Hornets) als 30. Team hinzugekommen. Eine weitere Expansion ist schon länger ein Thema, dabei gilt das Hauptaugenmerk Las Vegas und Seattle.
In Seattle hatten bis 2008 die SuperSonics gespielt, danach zog die Franchise nach Oklahoma City um. Las Vegas ist seit 2017 Standort der Golden Knights (Eishockey/NHL) und seit 2020 neue Heimat der Raiders (Football/NFL).