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NBA: Doncic und James brillieren bei Lakers-Sieg

Doncic und James mit großer Gala

Die Stars der Lakers tragen ihr Team zum nächsten Sieg. OKC kann sich weiter auf Rekordmann Shai Gilgeous-Alexander verlassen.
Traf 13 seiner 14 Würfe: LeBron James
Traf 13 seiner 14 Würfe: LeBron James
© GETTY IMAGES/AFP/SID/Kenneth Richmond
SID
Die Stars der Lakers tragen ihr Team zum nächsten Sieg. OKC kann sich weiter auf Rekordmann Shai Gilgeous-Alexander verlassen.

Angeführt von ihren überragenden Ausnahmekönnern Luka Doncic und LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut.

Das Team aus Kalifornien gewann bei den Houston Rockets mit 124:116 und feierte den siebten Erfolg in Serie. Doncic war mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds erneut der prägende Spieler, James steuerte 30 Zähler bei und verwandelte 13 seiner 14 Würfe.

LeBron schwärmt von Doncic

„Er hat das Spiel mit wichtigen Würfen entschieden“, sagte James und lobte den Slowenen Doncic überschwänglich: „Er spielt schon die ganze Saison über so gut für uns und ist seit Saisonbeginn in Topform. Wir versuchen einfach, ihn zu unterstützen.“ Die Lakers, bei denen Maximilian Kleber erneut fehlte, liegen mit 44 Siegen auf Platz drei der Western Conference.

Ganz oben im Westen thronen weiter die Oklahoma City Thunder. Auch ohne Isaiah Hartenstein fuhr der Titelverteidiger einen ungefährdeten 121:92-Erfolg bei den Brooklyn Nets ein, für das aktuell beste NBA-Team war es Saisonsieg Nummer 55. MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 20 Punkte und schraubte seinen Rekord auf sagenhafte 130 Spiele infolge mit mindestens 20 Zählern.

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