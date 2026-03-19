NBA: Doncic und James brillieren bei Lakers-Sieg

SID 19.03.2026 • 06:40 Uhr Die Stars der Lakers tragen ihr Team zum nächsten Sieg. OKC kann sich weiter auf Rekordmann Shai Gilgeous-Alexander verlassen.

Angeführt von ihren überragenden Ausnahmekönnern Luka Doncic und LeBron James haben die Los Angeles Lakers ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut.

Das Team aus Kalifornien gewann bei den Houston Rockets mit 124:116 und feierte den siebten Erfolg in Serie. Doncic war mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds erneut der prägende Spieler, James steuerte 30 Zähler bei und verwandelte 13 seiner 14 Würfe.

LeBron schwärmt von Doncic

„Er hat das Spiel mit wichtigen Würfen entschieden“, sagte James und lobte den Slowenen Doncic überschwänglich: „Er spielt schon die ganze Saison über so gut für uns und ist seit Saisonbeginn in Topform. Wir versuchen einfach, ihn zu unterstützen.“ Die Lakers, bei denen Maximilian Kleber erneut fehlte, liegen mit 44 Siegen auf Platz drei der Western Conference.