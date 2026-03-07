NBA: Dritter Sieg in Serie für Orlando

SID 07.03.2026 • 23:51 Uhr Auch ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner jubelt Orlando erneut – und hat die Playoffs fest im Blick.

Orlando Magic hat in der nordamerikanischen Basketballliga NBA den dritten Sieg in Serie gefeiert und die Teilnahme an den Playoffs fest im Blick. Ohne den weiterhin verletzt fehlenden Welt- und Europameister Franz Wagner setzte sich die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Florida mit 119:92 bei den Minnesota Timberwolves durch.

Bester Werfer für die Gäste war Desmond Bane mit 30 Punkten. Tristan da Silva, zuletzt beim 115:114 gegen die Dallas Mavericks Magic-Matchwinner, zeigte mit elf Zählern und sieben Rebounds wieder eine gute Leistung. Moritz Wagner steuerte jeweils sieben Punkte und Rebounds zum Sieg bei. „Es fühlt sich gut an“, sagte da Silva: „Ich finde, wir passen als Team wirklich gut zusammen.“