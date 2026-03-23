NBA: Erneutes Triple Double für Jokic

Basketball-Superstar Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA mit seinem 35. Triple Double der Saison zum Sieg gegen die Portland Trail Blazers geführt.
Nächste Jokic-Gala
Nikola Jokic ist weiterhin kaum aufzuhalten. In Boston spielt sich Erstaunliches ab.
Kaum aufzuhalten: Nikola Jokic
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Der dreimalige MVP aus Serbien sammelte beim 128:112 in der Nacht zum Montag 22 Punkte, 14 Rebounds and 14 Assists. Die Nuggets sind als fünftbestes Team im Westen auf Kurs Richtung Playoffs.
NBA: Lange Durststrecke endet
Mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel drehten die Minnesota Timberwolves auch ohne den verletzten Anthony Edwards eine drohende Niederlage in ein 102:92 bei den Boston Celtics. Es war ihr erster Sieg in Boston seit 21 Jahren.
Der deutsche Center Ariel Hukporti blieb beim 145:113 seiner New York Knicks gegen die Washington Wizards ohne Punkt. Die Wizards haben 16 Spiele in Serie verloren.