NBA: Erneutes Triple Double für Jokic

SID 23.03.2026 • 06:19 Uhr Nikola Jokic ist weiterhin kaum aufzuhalten. In Boston spielt sich Erstaunliches ab.

Basketball-Superstar Nikola Jokic hat die Denver Nuggets in der NBA mit seinem 35. Triple Double der Saison zum Sieg gegen die Portland Trail Blazers geführt.

Der dreimalige MVP aus Serbien sammelte beim 128:112 in der Nacht zum Montag 22 Punkte, 14 Rebounds and 14 Assists. Die Nuggets sind als fünftbestes Team im Westen auf Kurs Richtung Playoffs.

NBA: Lange Durststrecke endet

Mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel drehten die Minnesota Timberwolves auch ohne den verletzten Anthony Edwards eine drohende Niederlage in ein 102:92 bei den Boston Celtics. Es war ihr erster Sieg in Boston seit 21 Jahren.