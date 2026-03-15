NBA: Hartenstein feiert Comeback bei OKC-Sieg

SID 15.03.2026 • 21:31 Uhr Der Deutsche kehrt nach seiner Verletzung beim Comeback-Sieg zurück. Shai Gilgeous-Alexander baut derweil seinen Rekord mit Mühe aus.

Nach seiner drei Spiele währenden Verletzungspause ist Isaiah Hartenstein beim achten Sieg in Serie der Oklahoma City Thunder zurückgekehrt. Der NBA-Meister rund um den deutschen Center drehte gegen die Minnesota Timberwolves einen Pausenrückstand in ein 116:103 (47:53). OKC festigte damit Platz eins im Westen.

Hartenstein sammelte in 21 Minuten Spielzeit starke zwölf Rebounds, blieb aber ohne Punkt. Der 27-Jährige hatte wegen erneut aufgetretener Wadenprobleme zuletzt pausieren müssen, nachdem er in dieser Saison bereits zweimal länger wegen der Verletzung gefehlt hatte.

Gilgeous-Alexander baut Rekordserie aus

Einmal mehr stand er im Schatten von seinem Teamkollegen Shai Gilgeous-Alexander. Der MVP-Kandidat traf zwar nur sieben seiner insgesamt 22 Versuche aus dem Feld, baute mit genau 20 Punkten jedoch seine Rekordserie von Spielen mit mindestens 20 Zählern auf 128 aus.