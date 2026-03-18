NBA: Hartenstein löst Playoff-Ticket im deutschen Duell

SID 18.03.2026 • 06:26 Uhr Der Center behält gegen Tristan da Silva und Moritz Wagner die Oberhand. Auch Dennis Schröder darf jubeln.

Isaiah Hartenstein hat im Duell der deutschen Basketball-Profis mit Tristan da Silva und Moritz Wagner das Ticket für die NBA-Playoffs gelöst. Der Center gewann mit Meister Oklahoma City Thunder in der Nacht zum Mittwoch bei Orlando Magic mit 113:108. Durch den neunten Erfolg in Serie qualifizierte sich OKC als erstes Team der Saison für die Meisterrunde.

Hartenstein blieb ohne Punkte, legte aber sieben Rebounds und acht Assists auf. Überragender Mann war MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Zählern. Bei Orlando kam in Abwesenheit des weiterhin verletzt fehlenden Franz Wagner (Knöchelverstauchung) Europameister da Silva als Starter auf 13 Punkte und vier Rebounds, Weltmeister Moritz Wagner trug von der Bank fünf Punkte bei. Während Oklahoma City weiter an der Spitze der Western Conference steht, muss Orlando im Osten nach der zweiten Niederlage in Folge um einen direkten Playoff-Rang bangen.