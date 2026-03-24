NBA: Orlando verliert auch gegen Schlusslicht

SID 24.03.2026 • 06:11 Uhr Die Krise der Orlando Magic um das deutsche Trio nimmt kurz vor den Playoffs bedenkliche Formen an.

Die Orlando Magic rutschen im Rennen um die Playoffs der NBA in eine bedenkliche Formkrise.

Das Team des deutschen Trios Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva unterlag am Montag auch dem momentan schwächsten Team der Liga, 126:128 hieß es am Ende gegen die Indiana Pacers.

Aus den Playoff-Rängen gerutscht

Für die Pacers endete damit eine Franchise-Rekordserie von 16 Niederlagen, für Orlando war es die fünfte in Folge – und das Team aus Florida belegt in der Eastern Conference nun keinen direkten Playoff-Rang mehr.

Franz Wagner fehlt weiterhin aufgrund einer Knöchelverletzung, sein Bruder Moritz kam nicht zum Einsatz, da Silva konnte die nächste Niederlage mit starken 21 Punkten nicht verhindern. Indianas Pascal Siakam war mit 37 Zählern Mann des Abends, auch, weil er in den Schlusssekunden den Ausgleich durch Paolo Banchero mit einem Block verhinderte.

NBA: Double-Double für Hartenstein

Orlando steht nun nur noch auf Rang acht, den direkten Sprung in die Playoffs schaffen nur die besten Sechs jeder Conference. In knapp drei Wochen stehen noch elf Spiele der Regular Season an, weiter geht es schon in der Nacht auf Mittwoch bei den Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder.