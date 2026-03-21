NBA-Team löst Playoff-Ticket

SID 21.03.2026 • 07:50 Uhr Zum zweiten Mal in Folge erfreichen die Detroit Pistons die NBA-Playoffs. Ein anderes Team ist derweil kurz davor.

Die Detroit Pistons haben sich zum zweiten Mal in Folge für die Playoffs der NBA qualifiziert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Michigan gewann am Freitagabend gegen die Golden State Warriors mit 115:101 und steht damit als erster Vertreter der Eastern Conference als Teilnehmer der Meisterrunde fest.

In der Western Conference hatten sich bereits Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein und die San Antonio Spurs das Ticket gesichert.

Detroit hofft angesichts der Leistungen in dieser Saison auf bessere Zeiten. Seit 2009 stand der dreimalige NBA-Champion überhaupt nur viermal in den Playoffs, scheiterte dabei aber jeweils in der ersten Runde. Am Freitag gewannen die Pistons auch ohne Topstar Cade Cunningham, der wegen eines kollabierten Lungenflügels noch mindestens zwei Wochen fehlt.

Knicks nahe am Playoff-Ticket

Bester Scorer war Center Jaden Duren mit 23 Punkten. Ganz nah dran am Playoff-Ticket sind auch die New York Knicks als Dritter der Eastern Conference. Ohne den Deutschen Ariel Hukporti gelang ein 93:92 im Stadtduell bei den Brooklyn Nets.