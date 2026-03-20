NBA: Schröder erreicht Postseason – Meilenstein für James

SID 20.03.2026 • 08:42 Uhr Während der deutsche EM-Held im Playoff-Rennen siegt, holt der Superstar der Lakers seinen nächsten Rekord.

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers das Ticket für die Postseason der NBA gelöst. Der Welt- und Europameister gewann mit dem Team aus Ohio bei den Chicago Bulls mit 115:110, damit sicherten die Cavs ihren Platz unter den besten zehn Mannschaften der Eastern Conference und stehen mindestens sicher in den Playin-Spielen. Aktuell liegt Cleveland mit 42:27 Siegen auf Platz vier und hat gute Chancen, direkt die Playoffs zu erreichen.

In Abwesenheit von Topstar Donovan Mitchell, der wegen einer Augenverletzung fehlte, und Center Jarrett Allen führte Starspieler James Harden Cleveland mit 36 Punkten, neun Assists und sieben Rebounds zum Sieg. Schröder kam trotz der Abwesenheit Mitchells nur von der Bank und verbuchte in 16 Minuten Spielzeit neun Zähler.

Superstar Luka Doncic verzauberte derweil die Fans der Los Angeles Lakers mit seiner nächsten ganz starken Vorstellung. Weniger als 24 Stunden nach seinen starken 40 Zählern gegen die Houston Rockets erzielte der Slowene beim 134:126 gegen Miami Heat 60 Punkte. Neben seinen sieben Rebounds und neun getroffenen Dreiern glänzte Doncic auch in der Defensive mit fünf Steals.

Zudem schrieb Altstar LeBron James wieder einmal Geschichte: Mit seinem 1611. NBA-Spiel zog der 41-Jährige an der Spitze des Rankings mit Robert Parish gleich. Die alleinige Bestmarke könnte sich der „King“ in der nächsten Partie gegen die Orlando Magic in der Nacht zu Sonntag (0.00 Uhr) sichern. Maximilian Kleber fehlte den Lakers wegen einer Lendenwirbelverletzung.