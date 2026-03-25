NBA: Schröder verschärft Krise von Wagner und Co.

SID 25.03.2026 • 06:13 Uhr Der DBB-Kapitän besiegt Moritz Wagner und Tristan da Silva - und Orlando steckt in einer handfesten Krise.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat Moritz Wagner und Tristan da Silva im deutschen NBA-Duell tiefer in die Krise gestoßen.

Schröders Cleveland Cavaliers besiegten Orlando Magic in der Nacht zum Mittwoch mit 136:131 und brachten dem Klub von Wagner und da Silva die sechste Niederlage in Folge bei.

Im Rennen um die Playoff-Qualifikation ist Orlando nun im Hintertreffen. Als Achter im Osten hat der Klub aus Florida zwei Siege Rückstand auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Meisterrunde sichern. So droht Orlando der Umweg über die ungeliebten Play-ins.

NBA: Beste Playoff-Aussichten für Schröder

Schröder kam für Cleveland von der Bank und erzielte sechs Punkte; mit den Cavs hat er weiter beste Playoff-Aussichten.