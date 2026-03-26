NBA: Schröder verliert - Druck auf Wagner-Brüder wächst

SID 26.03.2026 • 06:13 Uhr Der Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder unterliegt mit den Cleveland Cavaliers. Die Niederlage hat auch Auswirkungen auf die Orlando Magic um die Wagner-Brüder.

Nach zuletzt vier Siegen haben die Cleveland Cavaliers mit dem deutschen Basketballstar Dennis Schröder wieder verloren. Die Cavs unterlagen vor heimischem Publikum den Miami Heat 103:120, Nationalmannschaftskapitän Schröder kam von der Bank auf vier Punkte und sechs Assists.

Cleveland, das bereits vorzeitig für die Playoffs qualifiziert ist, rangiert weiterhin auf Platz vier der Eastern Conference. Miami kletterte derweil auf den achten Platz und verdrängte im spannenden Playoff-Rennen damit Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan da Silva auf Rang zehn.

Weil auch die anderen unmittelbaren Konkurrenten gewannen, beträgt der Rückstand von Orlando nun schon drei Siege auf die Top sechs, die sich direkt das Ticket für die Meisterrunde sichern.

Den kriselnden Magic, die zuletzt sechs Niederlagen einstecken mussten, droht mehr denn je der Umweg über die ungeliebten Play-ins, für die sich die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn qualifizieren.

OKC und Hartenstein: Imposante Siegesserie gerissen

Für Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder riss unterdessen eine imposante Siegesserie. Nach zwölf Erfolgen nacheinander setzte es eine 109:119-Niederlage bei den Boston Celtics, Hartenstein steuerte als Starter sechs Punkte bei. Mit 57 Siegen thront der Titelverteidiger aber weiter als bestes NBA-Team über allen Teams im Westen.

Bei den Los Angeles Lakers endete für Maximilian Kleber eine Durststrecke. Nach acht Spielen durfte der Ex-Nationalspieler mal wieder ran und feierte mit seinem Starteam einen 137:130-Erfolg bei den Indiana Pacers, Kleber kam in elf Minuten auf zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist.