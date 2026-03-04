NBA: Sieg für Schröder im Spitzenspiel

SID 04.03.2026 • 06:07 Uhr Der Nationalmannschaftskapitän holt mit Cleveland einen Statement-Sieg gegen Detroit und überzeugt dabei.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers einen Achtungserfolg in der NBA gefeiert. Im Spitzenspiel der Eastern Conference besiegten die Cavs den Meisterschaftsmitfavoriten Detroit Pistons in der Nacht zum Mittwoch mit 113:109. Schröder kam von der Bank auf 15 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists.

Für Cleveland war es der zweite Erfolg in Serie. Bester Werfer für die Cavaliers war in Abwesenheit des verletzten Stars Donovan Mitchell Jaylon Tyson mit 22 Zählern. Für Detroit legte Jalen Duren 24 Punkte auf, Superstar Cade Cunningham erwischte mit zehn Punkten einen durchwachsenen Abend. Trotzdem führt Detroit die Tabelle im Osten weiter klar an, die Cavs sind als Vierter voll auf Playoff-Kurs.

Magic-Sieg, aber Franz Wagner fehlt weiter

Moritz Wagner und Tristan da Silva fanden mit Orlando Magic derweil zurück in die Erfolgsspur. Nach zwei Pleiten nacheinander gab es gegen die Washington Wizards einen 126:109-Sieg.

Da Silva steuerte als Starter acht Punkte und neun Rebounds bei, Wagner kam von der Bank auf zehn Zähler. Sein Bruder Franz fehlte weiterhin wegen einer Knöchelverstauchung. Als Siebter im Osten liegt Orlando auf Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Rängen.