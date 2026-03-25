NBA sucht Schulterschluss mit EuroLeague und FIBA

SID 25.03.2026 • 23:11 Uhr Die Liga treibt ihre Europa-Pläne voran und setzt auf Kooperation mit bestehenden Strukturen. Gespräche laufen mit zahlreichen Partnern.

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA setzt bei ihren Expansionsplänen in Europa auf eine enge Zusammenarbeit mit bestehenden Wettbewerben. Commissioner Adam Silver betonte nach einer Sitzung des Board of Governors den Anspruch, gemeinsam mit der EuroLeague, dem Weltverband FIBA und nationalen Ligen eine tragfähige Struktur zu entwickeln.

„Zum Wohle des europäischen Basketballs wäre es meiner Meinung nach das beste Ergebnis, wenn wir uns mit der EuroLeague zusammenschließen und einen systematischen Ansatz entwickeln würden, um den Sport in ganz Europa zu fördern“, sagte Silver am Mittwoch. „Das bedeutet, die nationalen Ligen zu ergänzen, mit der EuroLeague zusammenzuarbeiten und mit unserem Verband, der FIBA, zusammenzuarbeiten.“

2027 soll ein in Zusammenarbeit von NBA und dem Weltverband FIBA geschaffener europäischer Klubwettbewerb starten. Die NBA hatte die Pläne für eine „NBA Europe“ im vergangenen März verkündet. Derzeit gilt die unabhängig von der FIBA organisierte EuroLeague als Königsklasse im europäischen Klub-Basketball. Der Vorzeigewettbewerb der FIBA ist aktuell die Champions League.

Nach Verkündung der Pläne waren Fragen aufgekommen, wie die neue Liga und die EuroLeague koexistieren könnten. Die Königsklasse und die FIBA liegen seit langer Zeit im Clinch, unter anderem hinsichtlich der Abstellungsperioden während der Länderspielfenster.