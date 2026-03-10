Sperre droht: Doncic muss 50.000 US-Dollar zahlen

SID 10.03.2026 • 19:56 Uhr Die NBA bittet Luka Doncic wegen einer „unangemessenen und unprofessionellen Geste“ zur Kasse.

Basketball-Star Luka Doncic ist von der NBA mit einer Geldstrafe belegt worden und steht kurz vor einer Sperre. Aufgrund einer „unangemessenen und unprofessionellen Geste“ beim 110:97‑Sieg gegen die New York Knicks am Sonntag muss der Topscorer der Los Angeles Lakers 50.000 US-Dollar (circa 43.000 Euro) zahlen. Das teilte die Liga am Dienstag mit.

Der Vorfall ereignete sich im dritten Viertel. Doncic wollte ein Foul ziehen, sein Körpereinsatz wurde jedoch mit einem Offensivfoul geahndet. Auf dem Boden liegend rieb der Slowene seine Finger zu einer Geste gegeneinander, die einen Bestechungsvorwurf impliziert, und blickte dabei direkt zu Referee Tre Maddox.