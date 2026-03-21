„Timing“: NBA-Meister Oklahoma verzichtet auf Trump-Besuch

SID 21.03.2026 • 08:34 Uhr Das Team um Isaiah Hartenstein hätte den US-Präsidenten an diesem Wochenende im Rahmen eines Spiels in Washington treffen können.

Der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder verzichtet an diesem Wochenende auf eine traditionelle Meister-Ehrung durch Donald Trump im Weißen Haus und verweist auf ein Zeitproblem. Das Basketball-Team um den Deutschen Isaiah Hartenstein hätte den US-Präsidenten im Rahmen des Auswärtsspiels am Samstag bei den Washington Wizards besuchen können. Das berichtet The Athletic und zitiert einen Teamsprecher.

„Wir standen mit dem Weißen Haus in Kontakt und sind dankbar und schätzen die Kommunikation, aber das Timing hat einfach nicht gepasst“, heißt es in dem Statement. Der Besuch siegreicher Sportteams im Weißen Haus ist bereits seit der ersten Amtszeit Trumps ein politisch aufgeladenes Thema.