Wertvoll und bodenständig: Da Silva mit Karrierebestwert

SID 13.03.2026 • 10:18 Uhr In Abwesenheit von Franz Wagner ist die Rolle des Münchners Tristan da Silva noch größer. Und er überzeugt.

Tristan da Silva lieferte nach seinem Galaauftritt einen eindrücklichen Beweis seiner Bodenständigkeit. „Wir haben einfach wirklich talentierte Spieler, die keine Angst haben, in den entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen“, sagte der Basketball-Europameister nach dem 136:131-Sieg seiner Orlando Magic in der NBA gegen die Washington Wizards nach Verlängerung. Und zählte dann Desmond Bane, Paolo Banchero und Jalen Suggs auf.

Sich selbst erwähnte der Münchner bescheiden nicht, dabei zählte er beim sechsten Sieg in Folge des Teams aus Florida klar zu den besten Akteuren. 26 Punkte markierten den zweithöchsten Wert seines Teams in diesem Spiel - und einen Karrierebestwert für da Silva, der auch noch mit einem starken Block in der letzten Minute der Verlängerung ein Ausrufezeichen setzte.

„Die Trainer haben mich seit meiner Ankunft hier herausgefordert. Ich kam zu den Magic und das war einer der Bereiche meines Spiels, der ein Fragezeichen war“, sagte da Silva zu seiner verbesserten Defensive, die ihn für das Team in Abwesenheit des verletzten Topstars Franz Wagner noch wichtiger macht.