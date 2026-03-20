NBA: Schröder in den Playoffs - Meilenstein für James

SID 20.03.2026 • 07:16 Uhr Luka Doncic liefert eine Gala-Vorstellung ab, während LeBron JAmes den nächsten Rekord anpeilt. Derweil bucht Dennis Schröder sein Playoff-Ticket.

Superstar Luka Doncic hat die Fans der Los Angeles Lakers mit seiner nächsten ganz starken NBA-Vorstellung verzaubert. Weniger als 24 Stunden nach seinen starken 40 Zählern gegen die Houston Rockets erzielte der Slowene beim 134:126 gegen Miami Heat ganze 60 Punkte.

Neben seinen sieben Rebounds und neun getroffenen Dreiern glänzte Doncic auch in der Defensive mit fünf Steals.

Vor allem auch dank dem Slowenen hält die Siegesserie der Lakers derzeit seit acht Spielen an. Im Schnitt kam Doncic pro Partie dabei auf 40,9 Punkte, 8,9 Rebounds und 7,4 Assists!

„Luka Doncic erreicht Perfektion“

In Spanien, wo Doncics Karriere seit seinen Tagen als Spieler von Real Madrid besonders im Fokus steht, jubelte die As: „Luka Doncic erreicht Perfektion“. Die Marca titelte: „Doncics Wahnsinn“.

Obwohl es sich um eine Auswärtspartie in Miami handelte, schallten die „MVP, MVP“ rufe durch die Halle.

Der Superstar selbst zeigte sich erschöpft und bescheiden: Ich war müde, aber das zeigt, was dieses Team ausmacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit zu kämpfen, aber wir haben uns zurückgemeldet. Das sagt viel über dieses Team aus.“

Zudem schrieb Altstar LeBron James wieder einmal Geschichte: Mit seinem 1611. NBA-Spiel zog der 41-Jährige an der Spitze des Rankings mit Robert Parish gleich. Die alleinige Bestmarke könnte sich der „King“ in der nächsten Partie gegen die Orlando Magic in der Nacht zu Sonntag (0.00 Uhr) deutscher Zeit sichern. Maximilian Kleber fehlte den Lakers wegen einer Lendenwirbelverletzung.

Schröder löst Playoff-Ticket

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers das Ticket für die Playoffs der NBA gelöst.

Der Welt- und Europameister gewann mit dem Team aus Ohio bei den Chicago Bulls mit 115:110, damit sicherten die Cavs ihren Platz unter den besten zehn Mannschaften der Eastern Conference. Aktuell liegt Cleveland mit 42:27 Siegen auf Platz vier.

In Abwesenheit von Topstar Donovan Mitchell, der wegen einer Augenverletzung fehlte, und Center Jarrett Allen führte Starspieler James Harden Cleveland mit 36 Punkten, neun Assists und sieben Rebounds zum Sieg. Schröder kam trotz der Abwesenheit Mitchells nur von der Bank und verbuchte in 16 Minuten Spielzeit neun Zähler.

Doncic brilliert mit 60 Punkten – LeBron vor nächstem Rekord

Superstar Luka Doncic verzauberte derweil die Fans der Los Angeles Lakers mit seiner nächsten ganz starken Vorstellung. Weniger als 24 Stunden nach seinen starken 40 Zählern gegen die Houston Rockets erzielte der Slowene beim 134:126 gegen Miami Heat ganze 60 Punkte. Neben seinen sieben Rebounds und neun getroffenen Dreiern glänzte Doncic auch in der Defensive mit fünf Steals.

Zudem schrieb Altstar LeBron James wieder einmal Geschichte: Mit seinem 1611. NBA-Spiel zog der 41-Jährige an der Spitze des Rankings mit Robert Parish gleich. Die alleinige Bestmarke könnte sich der „King“ in der nächsten Partie gegen die Orlando Magic in der Nacht zu Sonntag (0.00 Uhr) deutscher Zeit sichern. Maximilian Kleber fehlte den Lakers wegen einer Lendenwirbelverletzung.

Rückschlag für Da Silva und Wagner