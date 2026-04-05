Jokic triumphiert im MVP-Duell gegen Wemby

SID 05.04.2026 • 09:38 Uhr Die Denver Nuggets setzen sich in einem packenden Spiel gegen die San Antonio Spurs durch. Dadurch endet eine beeindruckende Serie. Die beiden MVP-Kandidaten glänzen derweil.

Nikola Jokic hat das Duell der Superstars gegen Victor Wembanyama für sich entschieden und mit den Denver Nuggets den Siegeszug der San Antonio Spurs gestoppt.

Angeführt vom dreimaligen MVP aus Serbien setzten sich die Nuggets in der nordamerikanischen Basketballliga NBA mit 136:134 nach Verlängerung durch, Jokic sammelte 40 Punkte, 13 Assists und zwölf Rebounds.

NBA: MVP-Aspiranten legen beeindruckende Zahlen auf

Den Spurs reichten 34 Zähler, 18 Rebounds und sieben Assists von Wembanyama nicht, um den zwölften Sieg in Serie zu feiern.

„Es war ein unglaubliches Spiel, es hat viel Spaß gemacht“, sagte Wembanyama, der die Begegnung zuvor bei den Los Angeles Clippers wegen eines schmerzenden Knöchels verpasst hatte: „Es hatte ein bisschen Playoff-Atmosphäre. Sie haben den besten Offensivspieler der Welt.“

Fettes Jokic-Lob für den Franzosen

Jokic war seinerseits voll des Lobes für Wembanyama. Der Franzose werde „Basketball verändern. Das denke ich immer noch“, sagte der 31-Jährige: „Er hat die Möglichkeit, der einzigartigste Basketballspieler zu werden, den es je gab.“