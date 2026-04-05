Jokic triumphiert im MVP-Duell gegen Wemby

Nikola Jokic hat das Duell der Superstars gegen Victor Wembanyama für sich entschieden und mit den Denver Nuggets den Siegeszug der San Antonio Spurs gestoppt.
Jokic schlägt Wemby im MVP-Duell
Angeführt vom dreimaligen MVP aus Serbien setzten sich die Nuggets in der nordamerikanischen Basketballliga NBA mit 136:134 nach Verlängerung durch, Jokic sammelte 40 Punkte, 13 Assists und zwölf Rebounds.
NBA: MVP-Aspiranten legen beeindruckende Zahlen auf
Den Spurs reichten 34 Zähler, 18 Rebounds und sieben Assists von Wembanyama nicht, um den zwölften Sieg in Serie zu feiern.
„Es war ein unglaubliches Spiel, es hat viel Spaß gemacht“, sagte Wembanyama, der die Begegnung zuvor bei den Los Angeles Clippers wegen eines schmerzenden Knöchels verpasst hatte: „Es hatte ein bisschen Playoff-Atmosphäre. Sie haben den besten Offensivspieler der Welt.“
Fettes Jokic-Lob für den Franzosen
Jokic war seinerseits voll des Lobes für Wembanyama. Der Franzose werde „Basketball verändern. Das denke ich immer noch“, sagte der 31-Jährige: „Er hat die Möglichkeit, der einzigartigste Basketballspieler zu werden, den es je gab.“
Für die Nuggets und Jokic war es der achte Sieg in Folge. In der Western Conference liegt das Team aus dem US-Bundesstaat Colorado auf dem vierten Rang. San Antonio ist als Zweiter erster Verfolger von Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Beide Teams haben ihr Ticket für die Playoffs sicher.