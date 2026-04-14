Die besondere Hausregel der Wagners

SID 14.04.2026 • 11:29 Uhr Trotz zweier NBA-Profis wird im Hause Wagner kaum über das Thema Basketball gesprochen - aus einem besonderen Grund.

Vieles dreht sich im Leben der NBA-Profis Franz und Moritz Wagner um Basketball, aber eben nicht alles. Und deshalb wird in der Familie der Weltmeister auch ganz bewusst über andere Dinge geredet. „Es gibt eine Regel bei uns“, sagte Beate Wagner im Interview mit undrafted über ihre Söhne, „grundsätzlich sprechen wir nur über Basketball, wenn die Jungs das wollen.“

Dies gelte für sie und ihren Ehemann Axel Schulz immer, „egal ob wir in Florida sind, oder ob wir per Facetime sprechen“, so Beate Wagner: „Wir als Eltern beginnen das Gespräch nicht damit. Das fällt mir als Mama natürlich manchmal sehr schwer, weil es mir in den Fingern juckt und ich wissen will, was los ist.“

Wagner-Brüder vor Play-In-Chance

Moritz Wagner wechselte 2018 vom College-Team Michigan Wolverines in die NBA, Franz ging den gleichen Weg 2021. Seitdem laufen die Brüder aus Berlin Seite an Seite für Orlando Magic auf.