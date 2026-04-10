Nach Wettskandal: NBA-Team wirft Skandal-Profi raus

SPORT1 10.04.2026 • 19:14 Uhr Vor Beginn der NBA-Playoffs enlässt Miami Terry Rozier – im Schatten der FBI-Ermittlungen wegen illegaler Sportwetten.

Die Miami Heat ziehen einen klaren Schlussstrich: Wie ESPN berichtet, wird Guard Terry Rozier am Freitag entlassen. Damit schafft die NBA-Franchise einen freien Kaderplatz für die bevorstehenden Playoffs.

Rozier steht seit dem 23. Oktober nicht mehr zur Verfügung. Damals war der 31-Jährige im Zuge umfangreicher FBI-Ermittlungen zu illegalen Sportwetten verhaftet worden. Kurz darauf stellte ihn die NBA wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in Aktivitäten aus seiner Zeit bei den Charlotte Hornets auf unbestimmte Zeit frei.

Rozier weist Vorwürfe zurück

Im Dezember bekannte sich der Point Guard vor einem Bundesgericht in Brooklyn in allen Anklagepunkten – unter anderem Betrug und Geldwäsche – für nicht schuldig. Laut Anklage soll es um manipulierte Wetten auf seine eigenen Statistiken aus einem Spiel im März 2023 gegangen sein. Commissioner Adam Silver sprach im Rahmen des NBA Cups im Dezember von einer „beispiellosen Situation“.

Rozier war im Januar 2024 per Trade von Charlotte nach Miami gewechselt. Der Deal sorgte später für Diskussionen, ob die Heat frühzeitig über laufende Untersuchungen informiert waren. Zur Beilegung des Streits erhielten die Heat einen Zweitrundenpick im kommenden Draft. Zudem schuldet Miami Charlotte weiterhin einen lottery-geschützten First-Round-Pick 2027.