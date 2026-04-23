NBA: Wagners Magic kassieren Ausgleich

SID 23.04.2026 • 06:06 Uhr Das Team um Franz Wagner verliert Spiel zwei der Playoff-Serie gegen die Detroit Pistons.

Rückschlag für die Orlando Magic: Das Team um den deutschen Welt- und Europameister Franz Wagner hat in der ersten Playoff-Runde der NBA den Ausgleich kassiert.

Die Franchise aus Florida unterlag bei den Detroit Pistons mit 83:98. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1.

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Isaiah Hartenstein ist mit Meister Oklahoma City Thunder dagegen auf Kurs. OKC um den deutschen Center setzte sich auch im zweiten Spiel gegen die Phoenix Suns durch. Beim 120:107 kam Hartenstein in seinen rund 22 Minuten Einsatzzeit auf neun Punkte und zehn Rebounds. Wieder einmal überragte Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 37 Punkten.

Den Pistons, Hauptrundensieger der Eastern Conference, gelang es, Orlandos Offensive weitgehend kaltzustellen: 83 Punkte bedeuten für die Magic einen Saison-Minusrekord. Bester Werfer der Gäste war Jalen Suggs mit 19 Punkten, Franz Wagner kam auf 12 Zähler. Sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva (3 Punkte) und Bruder Moritz Wagner (ohne Punkt) kamen ebenfalls zum Einsatz.

Bis zur Halbzeitpause (46:46) schaffte es Orlando, die Partie offenzuhalten. Dann zogen die mit viel Intensität spielenden Pistons davon. „Wir hatten viele gute Wurfmöglichkeiten, aber sie sind nicht reingegangen“, sagte Magic-Trainer Jamahl Mosley zur entscheidenden Phase: „Es ist jetzt großartig, zuhause zu spielen. Wir müssen sicherstellen, dass wir einen klaren Kopf behalten und darauf reagieren, was sie heute gut gemacht haben.“