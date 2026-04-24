NBA-Playoffs: Schröder verliert Spiel drei - Hawks überraschen

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den ersten Rückschlag hinnehmen müssen.
Rückschlag für Schröder und Cavs
Die Franchise des deutschen Welt- und Europameisters unterlag in Spiel drei der ersten Runde 104:126 bei den Toronto Raptors. Die ersten beiden Partien hatten Schröder und Co. jeweils zu Hause für sich entschieden, in der Best-of-Seven-Serie steht es damit noch 2:1 für die Cavaliers.
In Toronto spielte Schröder mit drei Punkten und einem Rebound abermals nur eine Nebenrolle. Die Raptors-Stars Scottie Barnes und RJ Barrett erzielten jeweils 33 Punkte, Rookie Collin Murray-Boyles steuerte von der Bank kommend 22 Punkte bei. Bester Werfer für Cleveland war Altstar James Harden mit 18 Zählern.
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Zu Beginn des letzten Spielabschnitts lagen die Gäste noch knapp in Führung (84:83). Doch die Raptors trafen acht von neun Dreipunktwürfen im Schlussviertel und gewannen dieses mit 43:23. „Wir wussten, dass wir einen Sieg brauchten“, sagte Barnes, nachdem die Raptors einen 0:3-Rückstand vermieden hatten.
Die Atlanta Hawks gingen gegen die New York Knicks in einem dramatischen Duell 2:1 in Führung. Beim 109:108 glückte CJ McCollum der siegbringende Wurf 12,5 Sekunden vor dem Ende. Schon Spiel zwei war mit nur einem Punkt Differenz (107:106) an die Hawks gegangen.
Die zweite Niederlage kassierten unterdessen die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic. Der NBA-Champion von 2023 verlor 96:113 bei den Minnesota Timberwolves und liegt in der Serie nun 1:2 hinten.