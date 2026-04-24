NBA-Playoffs: Schröder verliert Spiel drei - Hawks überraschen

SID 24.04.2026 • 06:01 Uhr Der deutsche Welt- und Europameisters steht gegen Toronto abermals in der zweiten Reihe. Diesmal setzt es zudem eine Niederlage für die Cavaliers.

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den ersten Rückschlag hinnehmen müssen.

Die Franchise des deutschen Welt- und Europameisters unterlag in Spiel drei der ersten Runde 104:126 bei den Toronto Raptors. Die ersten beiden Partien hatten Schröder und Co. jeweils zu Hause für sich entschieden, in der Best-of-Seven-Serie steht es damit noch 2:1 für die Cavaliers.

In Toronto spielte Schröder mit drei Punkten und einem Rebound abermals nur eine Nebenrolle. Die Raptors-Stars Scottie Barnes und RJ Barrett erzielten jeweils 33 Punkte, Rookie Collin Murray-Boyles steuerte von der Bank kommend 22 Punkte bei. Bester Werfer für Cleveland war Altstar James Harden mit 18 Zählern.

NBA: Außenseiter Atlanta überrascht die Knicks erneut – Jokic und Denver in Rückstand

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts lagen die Gäste noch knapp in Führung (84:83). Doch die Raptors trafen acht von neun Dreipunktwürfen im Schlussviertel und gewannen dieses mit 43:23. „Wir wussten, dass wir einen Sieg brauchten“, sagte Barnes, nachdem die Raptors einen 0:3-Rückstand vermieden hatten.

Die Atlanta Hawks gingen gegen die New York Knicks in einem dramatischen Duell 2:1 in Führung. Beim 109:108 glückte CJ McCollum der siegbringende Wurf 12,5 Sekunden vor dem Ende. Schon Spiel zwei war mit nur einem Punkt Differenz (107:106) an die Hawks gegangen.