Playoff-Entscheidung in der NBA gefallen

SID 15.04.2026 • 07:05 Uhr Die Trail Blazers sichern sich das Ticket für die NBA-Playoffs. Auch ein möglicher Gegner für die Wagner-Brüder steht fest.

Die Portland Trail Blazers haben sich das Ticket für die NBA-Playoffs gesichert. Im Play-in-Turnier gewann der Tabellenachte der Regular Season im Westen mit 114:110 bei den Phoenix Suns.

Während Portland in der Meisterschaftsrunde nun auf die San Antonio Spurs trifft, hat Phoenix noch eine Chance, sich zu qualifizieren. Ein Sieg im nächsten Spiel ist dafür zwingend notwendig, den Gegner spielen die Los Angeles Clippers und die Golden State Warriors in der Nacht zu Donnerstag aus.

Hornets möglicher Gegner für Wagner-Brüder

In der Eastern Conference setzten sich im Duell Tabellenneunter gegen -zehnter die Charlotte Hornets gegen Miami Heat mit 127:126 nach Verlängerung durch. Die Hornets sind damit der mögliche Gegner von Orlando Magic um das deutsche Trio Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva um den letzten Playoff-Platz im Osten.