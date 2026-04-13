NBA: Trainer-Beben bei den Bucks wohl fix

Cheftrainer Doc Rivers und die Milwaukee Bucks gehen nach einer enttäuschenden NBA-Saison getrennte Wege. Nach 32 Siegen und 50 Niederlagen deutete der 64-Jährige seinen Abschied selbst an, US-Medien berichteten übereinstimmend über ein bevorstehendes Aus. Eine offizielle Bestätigung der Basketball-Franchise gab es zunächst nicht.
Trainer-Beben bei den Bucks wohl fix
„Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns alle einig sind“, sagte Rivers bei der Pressekonferenz: „Wir haben darüber gesprochen und wollen es ziemlich schnell veröffentlichen. Ich möchte einfach, dass sie es tun, es ist besser. Aber ich denke, Sie wissen das im Grunde schon.“
NBA: Milwaukee gelang mit Rivers keine Wende
Milwaukee hatte Rivers im Jahr 2024 verpflichtet, in der Hoffnung, mit dem erfahrenen Coach an frühere Erfolge anzuknüpfen. Die Bucks waren 2021 NBA-Meister geworden, Superstar Giannis Antetokounmpo hatte damals seinen zweiten MVP-Titel in Serie gewonnen. Unter Rivers gelang jedoch keine Trendwende: Nach zwei Erstrunden-Knockouts verpasste Milwaukee in dieser Spielzeit sogar die Playoffs.
Rivers, NBA-Meister 2008 mit den Boston Celtics und Coach des Jahres 2000, gewann in 27 Spielzeiten mehr als 1190 Partien – so viele wie nur fünf Trainer vor ihm. In diesem Jahr wird er in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.