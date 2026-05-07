"Frustrierend": NBA-Star Doncic droht Saison-Aus

SID 07.05.2026 • 05:26 Uhr Luka Doncic wird nach einer Oberschenkelverletzung noch mindestens vier Wochen fehlen. Für die Los Angeles Lakers ist das ein herber Dämpfer in den NBA-Playoffs.

Die Los Angeles Lakers können in der NBA-Playoffs wohl nicht auf ein schnelles Comeback von Superstar Luka Doncic hoffen. Es sei weiter unklar, wann er nach seiner Oberschenkelverletzung zurückkehren würde. „Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, wie frustrierend das ist“, sagte der Slowene am Mittwoch in Oklahoma City.

Doncic hatte sich Anfang April verletzt und dadurch sowohl die letzten Spiele der regulären Saison als auch den Erstrundenerfolg gegen die Houston Rockets verpasst. „Ich tue einfach alles, was ich kann. Jeden Tag. Ich will einfach nur Basketball spielen, besonders jetzt“, sagte Doncic: „Der Arzt sagte zu Beginn des ersten MRT, dass es acht Wochen dauern wird. Aktuell schaue ich einfach von Tag zu Tag. Ich fühle mich jeden Tag besser.“

Doncic-Team liegt in den NBA-Playoffs zurück

Sein Team um LeBron James liegt in der Best-of-seven-Serie gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 0:1 zurück. Titelfavorit OKC könnte die Serie bereits Anfang der kommenden Woche beenden. Ein Seriensieg der Lakers ohne Schlüsselspieler Doncic wäre eine Sensation. „Wir spielen gegen das beste Defensivteam der NBA“, sagte James.