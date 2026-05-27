Celtics-Sensation: Mazzulla wird bester NBA-Coach der Saison

SID 27.05.2026 • 08:10 Uhr Besondere Ehre für Joe Mazzulla. Der Celtics-Coach wird als bester Trainer der NBA ausgezeichnet.

Joe Mazzulla von den Boston Celtics ist zum besten NBA-Trainer der Saison gekürt worden. Der 37-Jährige führte sein Team mit einer Bilanz von 56 Siegen und 26 Niederlagen in der Regular Season auf Platz zwei der Eastern Conference, musste dabei aber weitestgehend auf seinen verletzten Starspieler Jayson Tatum verzichten.

Mazzulla erstmals Trainer des Jahres

„Danke an unsere Spieler, die jeden Abend kämpfen und alles geben“, sagte Mazzulla: „Ich bin jedem Mitglied der Celtics-Organisation dankbar, dessen Engagement jeden Tag zum Erfolg beiträgt. Diese Auszeichnung gebührt unserem Stab, der jeden Tag für die Jungs da ist. Ihre unermüdliche Arbeitsmoral verbessert unser Team täglich.“

Mazzulla ist seit der Ehrung von Bill Fitch im Jahr 1980 der erste Boston-Trainer, der die Auszeichnung erhält. Die Celtics hatte er 2024 zum 18. Meistertitel geführt, in der laufenden Saison war Boston in der ersten Playoff-Runde an den Philadelphia 76ers gescheitert.