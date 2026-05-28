Reform in der NBA

SID 28.05.2026 • 23:50 Uhr Die Basketball-Liga ergreift Maßnahmen gegen das absichtliche Verlieren. Die Reform tritt ab 2027 in Kraft.

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat im Kampf gegen das sogenannte „Tanking“ Maßnahmen ergriffen.

Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, einigten sich die Klubs auf Reformen, um das absichtliche Verlieren von Spielen zu verhindern. Demnach werden die schlechtesten drei NBA-Teams leicht schlechtere Chancen auf einen hohen Pick im Draft erhalten.

Draft-Reform soll Tanking stoppen

Die NBA hat seit Längerem ein Problem damit, dass Vereine Spiele herschenken, um weit unten in der Tabelle zu landen und im Draft bessere Aussichten auf die besten Talente zu erhalten.

Bislang hatten die schlechtesten Mannschaften die größten Chancen, in der sogenannten „Lottery“ das Recht zugelost zu bekommen, im Draft an erster Stelle auszuwählen.

Die Reformen, die ab 2027 in Kraft treten, zielten darauf ab, „Anreize für die Teams zu beseitigen, ihrer Position im Draft Vorrang vor dem Gewinnen von Spielen einzuräumen“, und sollen die Gewinnchancen der Teams in der Lottery ausgleichen, hieß es in einer Erklärung der NBA.