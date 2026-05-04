Spektakulärer Deal: Ist das der NBA-Coup des Jahres?

SID 04.05.2026 • 20:43 Uhr Die Dallas Mavericks haben einen Nachfolger für Doncic-Verkäufer Nico Harrison. Es ist ein Macher mit einem Ruf wie Donnerhall.

Nach turbulenten Monaten haben die Dallas Mavericks eine neue sportliche Führung gefunden. Das ehemalige NBA-Team der deutschen Basketballikone Dirk Nowitzki gab die Verpflichtung von Masai Ujiri als Präsidenten und stellvertretenden Direktor bekannt, der 55-Jährige tritt als „Architekt“ der Mavs in die Fußstapfen der im November 2025 entlassenen Streitfigur Nico Harrison an.

Ujiri werde „alle Aspekte des Basketballbetriebs der Mavericks leiten, darunter den Kaderbau, das Spielerpersonal und das Scouting“, hieß es in einer Mitteilung. Er sei „einer der großen Basketball-Führungskräfte dieser Generation, und seine Verpflichtung für unsere Franchise ist ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung unserer Ziele“, sagte Teambesitzer Patrick Dumont.

NBA: Ujiri blickt auf erfolgreiche Karriere zurück

Bislang blickt Ujiri auf eine erfolgreiche Karriere als NBA-Funktionär zurück: 2010 wurde er der erste aus Afrika stammende General Manager der NBA-Geschichte, als er den Posten bei den Denver Nuggets übernahm. Für seine Arbeit erhielt er 2013 die Auszeichnung als „Verantwortlicher des Jahres“. 2019 führte er die Toronto Raptors zu ihrem ersten NBA-Titel der Franchisegeschichte. Er ist zudem Mitbesitzer der neuen Frauen-Mannschaft Toronto Tempo aus der WNBA.

Bei den Mavericks soll er nach zwei turbulenten Jahren eine Siegermentalität mit Super-Rookie Cooper Flagg im Mittelpunkt aufbauen. Im November hatte die Franchise aus dem US-Bundesstaat Texas Harrison als General Manager entlassen. Dieser hatte neun Monate zuvor Superstar Luka Doncic in einem Tausch zu den Los Angeles Lakers abgegeben, der als „schlechtester Deal der NBA-Geschichte“ diskutiert wird.