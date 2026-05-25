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Spurs gleichen aus: Wembanyama glänzt mit Buzzer-Beater

Wemby-Gala! Spurs schlagen zurück

Victor Wembanyama ist im vierten Halbfinal-Duell mit Titelverteidiger Oklahoma City Thunder erneut der Matchwinner für die San Antonio Spurs.
Im ersten Spiel der Western Conference Finals sorgt Victor Wembanyama für Aufsehen mit einer historischen Leistung. Die San Antonio Spurs gehen mit 1-0 gegen die Oklahoma City Thunder in Führung.
SID
Victor Wembanyama ist im vierten Halbfinal-Duell mit Titelverteidiger Oklahoma City Thunder erneut der Matchwinner für die San Antonio Spurs.

Die San Antonio Spurs haben in den Playoffs der Basketball-Profiliga NBA ihre Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ausgeglichen.

Im vierten Spiel der Serie „best of seven“ gewann die Mannschaft um Superstar Victor Wembanyama 103:82 gegen die Gäste mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein. Spiel fünf findet in der Nacht zu Mittwoch um 2.30 Uhr deutscher Zeit in Oklahoma City statt.

Wembanyama glänzt mit Buzzer Beater

Mit 33 Punkten war Wembanyama der überragende Spieler auf dem Parkett, unter anderem gelang ihm Sekundenbruchteile vor der Pause ein spektakulärer Buzzer Beater von der Mittellinie.

Bereits im ersten Duell der beiden Teams hatte der 22 Jahre alte Franzose mit 41 Punkten und 24 Rebounds geglänzt.

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„Wir haben nichts Unerwartetes getan, aber die Wahrheit ist, dass wir noch nie zuvor in einer solchen Situation waren“, erklärte Wembanyma. „Es war unser erster Rückstand in einer Playoff-Serie, und wir haben einfach darauf reagiert. Aber es war nichts Außergewöhnliches. Es war keine Zauberei. Wir haben einfach getan, was wir tun mussten. Die Serie ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen noch sechs Siege einfahren, bevor wir uns ausruhen können.“

Gilgeous-Alexander: „Schlag ins Gesicht“

Hartenstein kam bei OKC in nur 18 Minuten auf starke zwölf Punkte und sieben Rebounds, MVP Shai Gilgeous-Alexander war mit 19 Punkten erfolgreichster Schütze seiner Mannschaft.

„Sie haben uns gleich zu Beginn einen Schlag ins Gesicht verpasst“, sagte Gilgeous-Alexander. „Ich glaube, sie haben es einfach gut geschafft, die Initiative zu ergreifen. Sie haben uns unter Druck gesetzt – Ballverluste erzwungen und körperlich hart gespielt.“

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